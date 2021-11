Uribe: "Começámos por sofrer, mas a equipa mostrou superioridade e assentou o seu jogo"

Declarações do médio portista, no final do encontro com o V. Guimarães (2-1)

Análise à vitória: "Em primeiro lugar, quero dedicar esta vitória ao nosso colega e amigo Vítor Santos [motorista do autocarro do FC Porto que está de luto], que está a passar uma situação familiar muito complicada. Estamos com ele e ele sabe que tem todo o nosso apoio, somos uma família e estamos juntos com ele. Sabíamos que era um jogo muito complicado, contra um grande adversário, que tem atacantes são muito fortes e abordámos o jogo com toda a responsabilidade. Começámos por sofrer um golo, mas a equipa mostrou a sua superioridade e assentou o seu jogo. O homem a mais ajudou-nos um pouco, mas, na verdade, a equipa nunca deixou de atacar, manteve as suas características e, felizmente, conseguiu dar a volta ao marcador."

Sexta vitória seguida em casa: "Sabíamos que íamos defrontar um grande adversário, que tem bastantes qualidades, e a equipa mostrou a sua superioridade e o trabalho que vem fazendo há muito tempo. Temos uma identidade clara pelo trabalho que fazemos com a equipa técnica, sabemos o que o treinador quer e essa identidade permite-nos estar no caminho que queremos."

Empatar rapidamente: "É fundamental conseguir o empate de imediato, porque entramos normalmente no jogo, não permitindo ao adversário ter bola ou jogar com o tempo. Esse golo foi fundamental para nos metermos no jogo."