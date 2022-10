Plantel do FC Porto preparou a receção ao Bayer Leverkusen com um treino na tarde desta segunda-feira.

O plantel do FC Porto realizou na tarde desta segunda-feira um treino no Olival, tendo em vista o encontro com o Bayer Leverkusen, para a Champions. De acordo com o que foi possível ver nos 15 minutos abertos aos jornalistas, Uribe não subiu ao relvado.

O internacional colombiano, recorde-se, foi sujeito a uma intervenção cirúrgica no passado sábado para debelar uma lesão no punho direito. Já Bernardo Folha, jovem de 20 anos que tem jogado pela equipa B, foi chamado aos trabalhos. O médio leva sete jogos em 2022/23.

No treino, destaque para uma conversa entre Pepe e Sérgio Conceição, depois de umas palavras iniciais do treinador ao grupo.

O encontro com o Bayer Leverkusen tem início marcado para as 20h00 de terça-feira, no Dragão. Os alemães têm três pontos em dois jogos, enquanto o FC Porto procura o primeiro triunfo após duas derrotas.