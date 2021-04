Uribe atinge marca redonda, mas ainda está longe de Jackson Martínez

Uribe cede lugar a Sérgio Oliveira no decorrer do jogo de Tondela

Uribe foi campeão logo no ano de estreia com a camisola do FC Porto. Tem quatro golos e três assistências em 50 partidas.

Uribe fez o jogo 50 pelo FC Porto na Liga NOS, 45 deles a titular, marca atingida na partida de sábado, em Tondela. Com quatro golos e três assistências, o colombiano, 30 anos, contratado na época passada ao América (México), estreou-se na goleada, por 4-0, diante do V. Setúbal e juntou-se ao restrito lote de "cafeteros" com pelo menos 50 partidas no campeonato português.

O top é liderado, a larga distância, por Jackson Martínez (FC Porto/Portimonense, 141 encontros), seguido de Freddy Montero (Sporting ,87), James Rodríguez (FC Porto, 65), Guarín (FC Porto, 63), Pardo (Braga, 56) Cassierra (Belenenses, 53), Falcao (FC Porto, 51) e Luis Díaz (FC Porto, 51).

Ou seja, seis dos nove jogadores que atingiram este registo passaram pelo Dragão.