Uribe assinala triunfo do FC Porto na Luz e Otávio pede a renovação

Médio colombiano, que marcou na vitória frente ao Benfica, está em final de contrato com o FC Porto.

Matheus Uribe esteve em foco na vitória do FC Porto em casa do Benfica, apontando, ainda na primeira parte, o primeiro golo da reviravolta azul e branca no Estádio da Luz (1-2). O médio internacional colombiano reagiu nas redes sociais, dando conta do "clássico feliz" para a equipa na ronda 27 do campeonato.

Vários companheiros deixaram comentários na publicação de Uribe, destacando-se o pedido de Otávio: "Fica craque".

Uribe, 32 anos, encontra-se em final de contrato com o FC Porto e está na lista de reforços do Flamengo.