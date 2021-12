Uribe aponta ao coletivo do FC Porto: "Desde o apanha-bolas..."

Declarações de Uribe, médio do FC Porto, ao Porto Canal após a vitória na receção ao Benfica, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 16.ª jornada da Liga Bwin.

Prémio Mérito e Valores Porto: "Este é o ambiente que se vive aqui no FC Porto. Todos focados, todos sabemos que somos importante para a equipa, desde o apanha-bolas, todos são importantes. A equipa demonstrou isso, mostrou que está para grandes coisas e continuamos no topo da tabela, que é o mais importante."

Importância do prémio: "Sim, são sempre importantes. Os prémios individuais passam para segundo plano quando as coisas saem bem. Se alguém se destaca num jogo, é porque a equipa trabalhou para isso e cada um trabalhou na sua posição e fez o que tinha de fazer. Um por um todos os jogadores foram excelentes. É isso que faz com que a equipa seja superior no campo."

Vencer duas vezes o Benfica: "Estes jogos são importantes, quer pelo que se jogava na Taça, quer pelo que se jogava na Liga. Tem um ingrediente especial por ser um clássico, por ser o jogo que é, pelo ambiente que se vive no estádio e é importante dar essa alegria a quem nos acompanha. Tivemos um muito bem nestes dois jogos e é um prémio para toda essa gente que nos apoia. Há que desfrutar e passar um ano novo muito feliz".