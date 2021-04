Uribe antes do FC Porto-Chelsea: "Não nos deram este lugar"

Uribe, médio colombiano do FC Porto, concedeu entrevista conjunta com Luis Díaz à UEFA e lançou um primeiro olhar sobre a eliminatória com o Chelsea, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Sobre o FC Porto-Chelsea: "Vamos tentar que seja um jogo especial, porque estamos nos quartos de final da Liga dos Campeões. Calhou-nos o Chelsea. Não há muito para escolher nesta fase da prova. Quem está cá, mereceu este lugar. Seja o FC Porto, seja o Manchester City que defrontámos na fase de grupos. Vai ser uma eliminatória muito difícil."

O valor do Chelsea: "Vamos tentar desfrutar ao máximo, com responsabilidade. Nem todos podem estar nesta fase. Fomos os escolhidos para estar nesta fase e sabemos que o Chelsea é um clube histórico, que está num grande momento. Vamos preparar-nos como sempre. com respeito por todos os adversários. O FC Porto tem esta mentalidade e atitude de querer ganhar estar competição."

Objetivos no Liga dos Campeões: "Sabemos que temos jogadores de qualidade para estar nos quartos de final da Liga dos Campeões e se estamos aqui é porque trabalhámos, lutámos e merecemos. Não nos deram este lugar."

Colombianos no FC Porto: "É um motivo de orgulho estar onde estiveram compatriotas e companheiros da seleção. Jogadores como Falcao, Guarín, James, Jackson, Muito orgulho, todos eles são muito bons. A imagem que deixamos abrirá as portas a mais colombianos. É gratificante perceber isso. Eles deixaram um legado muito grande e nós viemos com humildade e responsabilidade fazer a nossa história no FC Porto"