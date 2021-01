Uribe antes da Taça da Liga: "Tivemos jogos muito intensos contra Benfica e Nacional"

Uribe, médio do FC Porto

Entrevista por Jorge Andrade, antigo internacional português do FC Porto, Uribe fala das expetativas para a final four da Taça da Liga, a começar pelo confronto de terça-feira com o Sporting

Sobre a Taça da Liga: "A expetativa do grupo e do FC Porto é ganhar todas as provas nas quais compete. É uma taça que nos tem escapado, mas a mentalidade de todos é conseguir vencer desta vez".

Preparação: "Tivemos um jogo muito intenso contra o Benfica e também com o Nacional, que nos obrigou a muito esforço físico. A preparação é igual a todas as outras competições. O trabalho acumulado vai ser fundamental para este jogo."

Sem tempo: "O espaço entre os dois jogos é curto e não há muito a preparar, é mais para recuperar do esforço. Conheço o adversário e o momento que está a atravessar. É uma das melhores equipas em Portugal. Mas, o FC Porto é grande e temos um grande trabalho acumulado com esta equipa técnica."