Uribe aceita "missão" de Sérgio Conceição e chega-se à frente

Tem sido o colombiano a assumir o papel de aproximação aos homens da frente.

Antes do jogo do último fim de semana, com o Famalicão, Sérgio Conceição fez questão de frisar a importância de contar com um dos dois médios-centro que normalmente utiliza na manobra ofensiva do FC Porto e os números deixam poucas dúvidas: na dupla Uribe-Grujic, que alinhou de início nos últimos sete jogos, tem sido o colombiano a assumir o papel de aproximação aos homens da frente.

O camisola 8 alvejou a baliza adversária pelo menos uma vez nos últimos seis encontros, uma série inédita na presente temporada e, ante o Gil Vicente, nos quartos de final da Taça da Liga, fê-lo quatro vezes, estabelecendo um recorde de disparos num só jogo pelo FC Porto (dados Wyscout). Também nessa partida, tocou na bola seis vezes dentro da área gilista, dados que ilustram o cumprimento da missão traçada pelo treinador dos dragões.

O contrato de Uribe, recorde-se, termina no final da época, mas a SAD está otimista quanto à possível renovação. Imune ao tema, Conceição continua a ter no médio um homem de confiança: é o mais utilizado do plantel em 2022/23, com 2259 minutos distribuídos por 28 partidas.