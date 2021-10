Uribe a caminho dos 100 jogos: "Estou feliz aqui, sinto-me mais um portista"

Uribe está agradecido "ao clube, à equipa técnica e a todos os jogadores"

Uribe cumpre a terceira época consecutiva no FC Porto, clube pelo qual já fez 97 jogos e sete golos. Na conferência de antevisão da receção ao Milan, para a terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões, o médio internacional colombiano foi convidado a fazer um balanço do seu percurso pelos dragões.

"Estou muito agradecido ao clube, à equipa técnica e aos jogadores. Desde que cheguei que me sinto em casa, o mister foi muito importante para eu crescer como futebolista, ajudou-me a crescer como profissional, a estar sempre nas convocatórias da seleção do meu país, é muito importante para mim estar bem no meu clube também para ter as portas abertas da seleção e muito mais coisas. A verdade é que aprendo todos os dias, estou feliz por estar aqui e sinto-me mais um portista".