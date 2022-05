Nélson Puga com Wendell, médico do FC Porto

Declarações de Nélson Puga, médico do FC Porto, no Museu do clube.

Nélson Puga, médico do FC Porto, destacou o empenho de toda a estrutura do FC Porto, depois de conquistados o campeonato e a Taça de Portugal.

"Uma temporada que nos levou à exaustão, que envolveu o esforço de todos - quando digo todos refiro-me às nossas famílias que nos ajudam a suportar tantas horas de dedicação. Diria mesmo 24 horas de ligação ininterrupta", afirmou ao Porto Canal, no Museu do FC Porto, onde foram entregues esta segunda-feira os dois troféus conquistados em 2021/22.

"Só recompensa ver a alegria que as pessoas têm com estas conquistas. É isto que nos faz mover: proporcionar o melhor à equipa, mas com o objetivo final de dar esta alegria às pessoas", completou.