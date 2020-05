Pinto da Costa esteve esta segunda-feira no Palácio de Belém para reunir com Marcelo Rebelo de Sousa sobre o Porto Canal.

"Vim aqui representando o Porto Canal, juntamente com o seu diretor, Júlio Magalhães, transmitir as preocupações que tem um canal generalista, como é o Porto Canal, que é o único a norte do país. O senhor presidente mostrou conhecimento completo do Porto Canal, que até fiquei admirado porque falou de vários programas específicos, com grande apreço, portanto, com conhecimento profundo e viemos transmitir os problemas que, de um modo geral, toda a comunicação social está a passar e, naturalmente, que uma televisão generalista sediada no Porto ainda tem mais dificuldades", começou por dizer Pinto da Costa.

"Mas ficamos muito satisfeitos pelo conhecimento que o senhor presidente mostrou do Porto Canal, onde, aliás, tive o prazer de o receber na sua campanha eleitoral para Presidente da República, quando se deslocou ao porto e que deu uma entrevista no Porto Canal. Fiquei sensibilizado com tudo isso e com o interesse que mostrou em que o Porto Canal se mantivesse e frisando até a importância que o Porto Canal pode ter na descentralização, que agora falam, para não falar na regionalização, de que agora não falam", finalizou.