Uma questão de meses: quase saiu do FC Porto no verão, agora é intocável

Central esteve quase a sair no verão e agora Conceição não abdica dele. Em Famalicão, fará o oitavo jogo consecutivo.

De pedra e cal no onze do FC Porto, Diogo Leite deu a volta à história e é, neste momento, intocável no FC Porto. O defesa central, que está prestes a completar 22 anos de idade, começou a pré-temporada com estatuto de transferível. Aliás, a possibilidade de rumar ao Valência foi uma das novelas mais longas do defeso. Acabou por ficar no plantel e ganhou, entretanto, vida nova com Sérgio Conceição, que já não abdica dele.

A atravessar o melhor momento de forma no FC Porto, à custa de exibições seguras e consistentes, Leite embala para o oitavo jogo consecutivo, algo inédito desde que subiu ao plantel principal. Em Famalicão, sexta-feira à noite, deve repetir a parceria que fez com Mbemba na receção ao Moreirense e que conseguiu manter a baliza de Marchesín inviolada.

De quarta opção no arranque da temporada - tinha Pepe, Mbemba e o reforço Sarr à sua frente - Diogo Leite é agora a terceira opção, mas como Pepe tem estado lesionado passou a ser o parceiro mais regular de Mbemba. Pinto da Costa garantiu, através de O JOGO, que não sairá ninguém do núcleo base da equipa e a verdade é que, nesta altura, Leite integra esse lote. Protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros, só mesmo uma proposta extraordinária poderá tirar o central do Dragão e dificilmente os 15/20 milhões que no verão estavam em cima da mesma serão aceites nesta fase da época.

As lesões de Pepe [ontem fez apenas tratamento e ginásio] e a ausência prolongada de Marcano não deixam a equipa técnica tranquila. O espanhol muito dificilmente estará em condições de voltar aos relvados ainda este mês e com a agenda superpreenchida - o FC Porto está em todas as frentes -, é "obrigatório" ter três centrais disponíveis, sendo que Leite não está neste filme como mero figurante: desde dezembro que é ator principal.