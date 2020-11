Uma promessa e uma certeza de Conceição: "Mas temos dúvidas disso?!"

Sérgio Conceição em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Manchester City (terça-feira, 20h00).

FC Porto tem capacidade ofensiva para se bater contra qualquer adversário? "Mas temos dúvidas disso? Fizemos golo no [jogo do] City, fizemos golos contra o Olympiacos e golos contra Marselha, ofensivamente somos equipa que criamos muitos. Agora depende também da valia e do poderio e do adversário, também, jogam, não somos só nós. Não é o jogo ideal para provar alguma coisa, não. [É ideal] Para sermos fiéis ao que fazemos e trabalhamos, não temos de provar nada a ninguém. Golos acabam por surgir de forma natural se tivermos bem em todos os momentos do jogo e não só num. Depende do momento, dos espaços que os adversários nos deixam...".

Avaliação que faz ao treinador Sérgio Conceição na fase de grupos da Liga dos Campeões: "Prometo a essa pergunta responder no final do jogo da Grécia, do Olympiacos".