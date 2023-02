Uma novidade no treino do FC Porto na véspera de defrontar o Inter

O guarda-redes Francisco Meixedo trabalhou integrado com o grupo nos 15 minutos abertos à comunicação social.

O FC Porto treinou na manhã desta terça-feira com vista a preparar o duelo de amanhã com o Inter. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o guarda-redes Francisco Meixedo foi visto a trabalhar integrado com o grupo.

O jovem guardião lesionou-se em novembro e foi operado ao menisco do joelho esquerdo.

Fábio Cardoso, Uribe, Otávio, Veron, Galeno e Evanilson, que ontem fizeram tratamento, não subiram ao relvado no período aberto aos jornalistas. O mesmo aconteceu com Fernando Andrade, avançado que esteve no banco de suplentes frente ao Rio Ave, no sábado, mas que não está, porém, inscrito na lista da UEFA.

Nota também para a presença de Vasco Sousa no treino. O médio da equipa B tem sido chamado com alguma regularidade aos trabalhos da formação principal e até já fez a estreia sob o comando de Sérgio Conceição.

O FC Porto viaja para Milão às 15h00 desta terça-feira. Às 18h45, Sérgio Conceição e Grujic fazem a antevisão à partida referente à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, agendada para as 20h00 de amanhã, no terreno dos nerazzurri.