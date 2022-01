Uma novidade no treino do FC Porto

Dragões treinaram esta sexta-feira no Olival

O FC Porto prosseguiu esta sexta-feira com a preparação para a receção ao Marítimo, partida da 20ª jornada da Liga Bwin e cujo início está marcado para as 20h30 deste domingo.

A inclusão de Zaidu, de regresso da CAN'2021, onde representou a Nigéria, foi a grande novidade do dia. Aliás, única novidade num dia no qual Sérgio Conceição voltou a não contar com Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Mehdi Taremi (Irão) - ao serviço das respetivas seleções -, sendo que no boletim clínico portista continuam a figurar os nomes de Pepe (treino condicionado), Marcano (treino condicionado), Wilson Manafá (tratamento) e João Mário (treino condicionado).

João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges, do FC Porto B, integraram os trabalhos da equipa principal.

O FC Porto volta a treinar este sábado, não estando prevista a realização da conferência de imprensa de antevisão de Sérgio Conceição, que cumpre ainda o castigo de 15 dias imposto pelo Conselho de Disciplina. O treinador regressa ao banco no domingo, recorde-se.