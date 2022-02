Uma nota sobre Diogo Costa em mais um treino do FC Porto antes do clássico

Guarda-redes já realizou treino condicionado esta quarta-feira.

O FC Porto continuou esta quarta-feira a preparar o clássico com o Sporting, da ronda 22 do campeonato. Destaque para Diogo Costa, que realizou treino condicionado, depois de na véspera ter estado no ginásio. O guardião, recorde-se, saiu lesionado na partida com o Arouca, da ronda anterior.

Manafá, em tratamento, também consta do boletim clínico, enquanto Gonçalo Borges, da equipa B, integrou, por outro lado, a sessão de trabalho da equipa principal.

O jogo entre FC Porto e Sporting tem início marcado para as 20h15 de sexta-feira, estando já vendidos 44 mil ingressos.