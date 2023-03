Uma evolução e ainda três nomes no boletim clínico do FC Porto antes do Braga

Francisco Meixedo evolui de treino integrado condicionado e já treinou a 100%. Por outro lado, Pepe, João Mário e João Marcelo voltaram a fazer tratamento.

O FC Porto realizou na manhã deste sábado o último treino antes do jogo com o Braga, na Pedreira, agendado para as 18h00 de domingo. Pepe, João Mário e João Marcelo voltaram a fazer tratamento, mantendo-se no boletim clínico dos dragões.

Já o guarda-redes Francisco Meixedo está totalmente apto e treinou normalmente.

O jogo em Braga será arbitrado por João Pinheiro. De recordar que os azuis e brancos estão no segundo lugar, com 57 pontos, e os arsenalistas no terceiro posto, com 55.