Uma época para a história: Evanilson fez o inédito nos últimos 40 anos

Depois de uma temporada de adaptação e na "sombra", o brasileiro explodiu e atingiu números que têm pouca comparação no universo portista. André Silva fez igual e só Domingos o superou.

Evanilson tornou-se no único jogador estrangeiro do FC Porto, com 22 anos ou menos, a superar a barreira dos 20 golos.

Depois de uma época de adaptação ao futebol português e às exigências de Sérgio Conceição, o brasileiro conquistou um espaço na equipa, tornando-se no principal parceiro de Taremi no ataque.