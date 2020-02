Uma dúvida que ficou por esclarecer antes do FC Porto-Leverkusen

Pepe trabalhou sem limitações durante os 15 minutos abertos à Imprensa. Conceição incluiu-o no grupo, mas não esclareceu se o utilizará.

Pepe recebeu ontem o "OK" do departamento médico do FC Porto para regressar à competição. O central trabalhou sem aparentes limitações nos 15 minutos abertos à comunicação social e, apesar de ter sido poupado a alguns exercícios depois de este período ter esgotado, ao final da tarde seguiu com a equipa para o estágio efetuado numa unidade hoteleira de São Félix da Marinha (Vila Nova de Gaia).

A presença do internacional português no grupo, contudo, não lhe garante automaticamente um lugar no onze frente ao Bayer Leverkusen, na segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Essa decisão só será tomada durante o dia de hoje e dada a conhecer uma hora antes do apito inicial, até porque Sérgio Conceição preferiu não individualizar quando questionado diretamente por O JOGO sobre a disponibilidade de Pepe e Danilo. "Espero contar com toda a gente e forte em todos os parâmetros: físicos, emocionais... Quando um treinador tem o plantel todo à disposição fica mais contente e com dores de cabeça que todos gostam de ter. Infelizmente não está toda a gente para amanhã [hoje]", respondeu, numa alusão a Vítor Ferreira, que cumpre os primeiros dias de recuperação de uma rotura muscular na coxa direita e, por isso, limitou-se a realizar tratamento no treino de ontem.

O mais recente período de inatividade de Pepe prolongou-se durante duas semanas e foi causado por uma mialgia de esforço na perna esquerda. O problema foi detetado na segunda parte do clássico com o Benfica, disputado a 8 de fevereiro, e forçou a entrada a Mbemba, que aproveitou a oportunidade para cimentar uma posição na equipa. O regresso do português ameaça a condição de titular do congolês, mas não implica necessariamente a saída. A continuidade do central no onze, porém, poderá implicar uma viragem à direita. A opção já foi utilizada no passado na Liga Europa (Young Boys) e permitiria a Corona alinhar na sua posição natural (extremo). Dúvidas para desfazer por volta das 17 horas.