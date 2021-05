Uma despedida clássica? Os números de Marega quando o adversário é o Benfica

Em final de contrato, esta deve ser a última vez que o maliano defronta um grande em Portugal: na Luz, chegará ao jogo 350 na carreira

Marega prepara-se para realizar o jogo 350 na carreira e colocar o Benfica como o adversário com quem mais vezes se cruzou, a par do Sporting. A partida do Estádio da Luz pode deixar o FC Porto com um pé e meio na próxima edição da Liga dos Campeões e, a nível pessoal, também há razões para ser especial para o maliano: não apenas por atingir uma marca redonda que apenas mais cinco companheiros de equipa têm (Pepe, Marchesín, Marcano, Corona e Uribe), mas também por se poder tratar do último clássico em Portugal.

Nenhum outro portista se cruzou tantas vezes com o Benfica (vai para a 17.ª ocasião) nem marcou tanto (4 golos) ao rival como o avançado. Espreita o onze ao lado de Taremi ou à direita

Marega está em final de contrato com o FC Porto e, sem proposta ainda de renovação e com o empresário a adiar sucessivamente a viagem ao Porto, tudo indica a saída, provavelmente para o Médio Oriente. Suplente utilizado contra o Famalicão, na jornada anterior, o avançado estará agora em melhores condições físicas para reclamar um lugar no onze que, como se sabe, tem a vaga de Corona por preencher. A decisão será, naturalmente, de Sérgio Conceição, sabendo-se que tanto pode ser usado ao lado de Taremi, no habitual 4x4x2, como no lado direito do ataque, caso o treinador opte por jogar com três na frente e acrescentar um elemento à zona central.

Seja de início ou entrando a meio, as possibilidades de Marega chegar já aos 350 jogos na carreira são altas. Se assim for, o Benfica, como já referimos, torna-se na equipa que mais vezes defrontou (17), a par do Sporting, sendo que apenas seis dos jogos com os encarnados não foram ao serviço do FC Porto. Pepe, com uma carreira bem mais longa - tem mais de o dobro dos jogos do maliano-, cruzou-se com o rival da Luz por 14 vezes e é o companheiro que mais se aproxima. Marega é também o portista que mais marcou às águias: quatro golos, um pelo Marítimo e três pelo FC Porto, o último deles, na primeira volta, depois de desviar uma bola rematada por Taremi. Sérgio Oliveira tem três.