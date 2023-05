Dez anos depois do golo aos 90"+2" contra o Benfica, Kelvin - o herói do título de 2012/13 - recorda, em O JOGO, "lágrimas de felicidade" e o "sonho realizado"

Há nomes e momentos que são indissociáveis. É o caso de Kelvin e do golo marcado aos 90"+2" do clássico com o Benfica, em 2012/13, no Dragão. No dia em que se cumprem 10 anos do remate certeiro, o ex-FC Porto, agora no Japão, recorda todas as reações de um instante "que nunca vai morrer".