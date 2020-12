Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez a antevisão ao encontro de sábado com o Tondela.

Pako Ayestarán disse que vai defender com todos os jogadores em alguns momentos. Como vai contrariar isso, visto que tem um orçamento muito superior?

"Parece que um dos melhores passatempos, uma das coisas que dá mais prazer às pessoas, é interpretar mal as palavras do Sérgio Conceição. Quando eu aqui falo sobre se prefiro ganhar 4-3 ou 1-0, o que digo? Que prefiro ganhar 1-0. Privilegio a boa organização defensiva, porque acho que é a base para ganhar jogos. O Manchester City faz, em média, seis faltas por jogo. Contra nós fez 13 ou 14. Eu já estive em equipas mais pequenas, com outros orçamentos e fui sempre um treinador que privilegiava a organização defensiva. Isso não quer dizer que provoque o antijogo, isso é diferente. Nunca critiquei um colega por vir jogar com dez jogadores atrás da linha da bola. Se alguém quiser procurar declarações minhas a criticar um treinador por isso... [vale] um milhão de euros. Podem procurar à vontade. Os comentadores e as pessoas que têm de falar sobre futebol, depois vêm com artigos que falam de orçamentos e de quando eu critiquei o Belenenses, o Marítimo, o Aves... nunca foi pela estratégia mais defensiva, vejam as minhas declarações, leiam. Se falei daquela forma no final do jogo [com o City], é porque falaram da minha estratégia. O que falei no final do jogo teve a ver com a resposta de alguém que criticou a estratégia. E eu nunca critiquei ninguém por jogar com cinco ou dez centrais."

Palavra para as equipas portuguesas na Europa: "É de louvar as passagens das equipas portuguesas, é bom para Portugal. Os parabéns às equipas que passaram na Liga Europa e também a nós, que passamos à fase de grupos da Liga dos Campeões."