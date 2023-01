Uma boa notícia: Secretário de volta ao Dragão para ver o FC Porto-Famalicão

Antigo jogador do FC Porto no Estádio do Dragão para assistir ao jogo com o Famalicão.

Fora das quatro linhas, o FC Porto-Famalicão deste domingo ficou marcado por uma boa notícia: o regresso de Carlos Secretário ao Estádio do Dragão, cerca de cinco meses depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC).

A cerca de 45 minutos do pontapé de saída, a presença do antigo jogador dos dragões no reduto azul e branco foi anunciada pelo "speaker". "Sê bem-vindo de volta à tua casa", ouviu-se, com um coro de aplausos a acompanhar.

Secretário, de 52 anos, foi internacional português em 35 ocasiões e representou o FC Porto em duas fases distintas da carreira: a primeira entre 1993 e 1996 e a segunda entre 1998 e 2004. Pelo meio, passou pelo Real Madrid.