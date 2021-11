Uma baixa de peso no FC Porto: Uribe sem bilhete para San Siro

Lesão muscular sofrida no dérbi com o Boavista afasta o médio do desafio com o Milan. Marcano, com uma entorse, está em dúvida.

O FC Porto saiu do dérbi com o Boavista com uma baixa e uma dúvida para a visita ao Milan: Matheus Uribe e Iván Marcano, respetivamente. A este quadro junta-se o contrarrelógio de Wendell para voltar às opções. Mas vamos por partes.

O clube informou que o médio colombiano, substituído durante a partida, fez ontem, domingo, tratamento a uma lesão muscular na coxa direita, sem especificar o problema.