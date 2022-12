"Um título é um título e estamos aqui de corpo e alma, mas há prioridades"

Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após o triunfo por 2-0 frente ao Gil Vicente, jogo dos quartos de final da Taça da Liga

Produção ofensiva: "É a nossa forma de jogar. Aparecemos, temos situações para fazer mais golos, mas temos de melhorar esse capítulo da eficácia ofensiva na zona de finalização. A equipa está em constante evolução"

Evolução da Taça da Liga: "A competição tem evoluído. Temos de valorizar porque é um título, um título é um título. Há prioridades nesse sentido, que nós definimos no início da época, e a Taça da Liga é um deles, estamos aqui de corpo e alma a tentar dar tudo para ganhá-la. Mas mais importante é pensar no Arouca e no trabalho que temos de fazer em corrigir algumas situações que não correram tão bem hoje."

Votos de feliz Natal: "Desejar feliz e santo Natal, com muita saúde, que é o mais importante."