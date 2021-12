Um regresso ao toque nacional: cinco dos mais utilizados são portugueses

Pela primeira vez ao fim de 14 anos, o FC Porto tem cinco portugueses entre os 11 mais utilizados

O futebol expressa-se em todas as línguas, mas há uma curiosidade no atual plantel do FC Porto à qual é impossível escapar: é preciso recuar 14 anos para encontrar tantos jogadores portugueses entre os 11 mais utilizados.

Fizemos as contas em função dos minutos de utilização e, neste momento, são cinco: Diogo Costa, Otávio, João Mário, Pepe e Vitinha. Se levássemos em conta apenas o número de partidas, o resultado seria igual, apenas com Sérgio Oliveira no lugar de Pepe, mas olharemos aos minutos por retratarem da melhor forma a utilização dos jogadores.