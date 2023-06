Um quadro do Bibota no Centro Hospitalar Gaia/Espinho: "Sei o que isto representava para ele"

Pinto da Costa entre os presentes na cerimónia

Pinto da Costa, bem como Luís Gonçalves, acompanhados dos antigos jogadores do FC Porto, João Pinto e Frasco, estiveram esta segunda-feira na apresentação da Obra de Ampliação Centro Hospitalar Gaia/ Espinho, batizada de Bibota.

A cerimónia contou ainda com a presença de Martim, filho do malogrado Gomes, que ofereceu à instituição um quadro do Bibota, Fernando Gomes. "Foi-me dito pela doutora Carolina que o meu pai aqui tinha estado algumas vezes e que numa delas foi para surpreender a Lúcia, uma fã dele e do FC Porto, que aqui corria todos os dias na passadeira com uma camisola do FC Porto e que luta contra a mesma doença. Por tudo o que agora sei que isto representava para ele, achámos eu e a Alexandra que não haveria melhor lugar para este quadro, oferecido por mim e pela minha irmã Filipa num dos seus aniversários e que sempre esteve na sua sala de estar", explicou o filho.

"Com esta pequena oferta espero conseguir transmitir, a todos aqueles que aqui venham fazer exercício, a sua força e inspiração, quer seja pela fantástica carreira que o meu pai teve, mas principalmente pela forma como lutou até ao fim contra o cancro. Mais uma vez muito obrigado à Liga dos Amigos e ao Centro Hospitalar de Gaia por associarem o meu pai a este espaço de desporto, mas também de resiliência duas palavras que estavam bem presentes na vida do meu pai", disse ainda.

"[O Fernando Gomes] fica aqui ligado a esta Liga, com que ele já muitas vezes tinha colaborado. Desejo-lhes as maiores felicidades, fiquei muito impressionado com o grupo fantástico de voluntários. Têm um coro que nos chega a criar grande emoção. Com o apoio do hospital e do presidente da Câmara, que está sempre atento a todas as necessidades do concelho, tenho a certeza de que esta será uma obra rápida e bem-sucedida para bem das crianças doentes. Ele era um desportista muito sensível a estas doenças. Infelizmente, foi a doença que o levou de junto de nós, mas de certeza que hoje está muito contente", disse Pinto da Costa.