Um novo máximo na mira: FC Porto pode bater recorde de pontos na Liga

FC Porto tenta estabelecer um novo recorde de pontos e ser o primeiro a chegar aos 90.

Com o triunfo diante do Portimonense, Sérgio Conceição tornou-se no primeiro treinador da história do futebol português a conseguir ultrapassar os 80 pontos em cinco campeonatos consecutivos e agora procura estabelecer um novo máximo de pontos no campeonato, que já lhe pertence, em parceria com Rui Vitória.

O Benfica terminou com 88 pontos quando foi campeão em 2015/16, tantos como os que o FC Porto conseguiu no primeiro título do atual treinador (17/18).

Agora já leva 82 pontos - que, diga-se, foram suficientes para ser campeão há dois anos - e tem mais quatro jornadas pela frente para procurar estabelecer esse novo recorde pontual. No fundo terá de fazer, no mínimo, sete pontos entre os 12 que estão em disputa, podendo terminar o campeonato com um máximo de 94 pontos.

Até ao momento, a equipa de Conceição só desperdiçou oito pontos, fruto de quatro empates (dois com o Sporting, um com o Marítimo e outro com o Gil Vicente).

Se vencer os dois próximos encontros, em Braga e na receção ao Vizela, a equipa portista poderá bater o recorde de pontos no Estádio da Luz...