Um nome no boletim clínico do FC Porto em mais um dia de trabalho no Algarve

Plantel do FC Porto em estágio no Algarve

Grujic realizou treino condicionado esta segunda-feira.

O plantel do FC Porto prosseguiu com os trabalhos de pré-temporada na manhã desta segunda-feira, após o triunfo por 2-0 frente ao Lille, no Estádio Algarve. De acordo com a informação disponibilizada no site oficial, "Marko Grujic encontra-se em gestão de esforço e fez exercícios de treino condicionado", sendo o único jogador mencionado no boletim clínico.

Em estágio, o plantel trabalhou nos relvados da unidade hoteleira algarvia onde se encontra instalado até à próxima quinta-feira. No dia anterior, o FC Porto defronta a Roma, particular com início às 20h00.

O primeiro jogo oficial do FC Porto está marcado para dia 8 de agosto, frente ao Belenenses, para a primeira jornada do campeonato.