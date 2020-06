Um jogador do FC Porto encheu o campo na partida com o Marítimo

UM A UM - Confira as notas atribuídas a O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória por 1-0 frente ao Marítimo, encontro da jornada 26 do campeonato.

Marchesín 6

Sensacional a defesa que fez, aos 23 minutos, a evitar o golo de Joel Tagueu. Um portento. Na segunda parte, porém, teve uma má saída a soco que provocou calafrios à defesa.



Manafá 6

Passou de lateral-esquerdo em Famalicão para lateral-direito no jogo de ontem. Cumpriu a defender e ainda teve algumas combinações interessantes com Corona.



Mbemba 5

Conseguiu passar do 8 ao 80 em várias jogadas. Se em alguns momentos teve cortes oportunos, noutros falhou, sobretudo em alguns lances aéreos.



Pepe 6

Atuação de enorme concentração, praticamente sem falhas. Importante nos duelos individuais com os avançados da equipa madeirense. Teve ainda um corte corajoso, aos 53", a impedir que o remate fosse à baliza.



Alex Telles 4

Regressou à equipa, fez um jogo sem deslumbrar e acabou por ser expulso, aos 86", numa altura em que a equipa mais precisava de todos. Notava-se que fisicamente estava de rastos.



Danilo 6

Segurou o meio-campo, recuperou bolas e cortou linhas de passe. Tentou ainda o golo, aos 45", mas a bola passou por cima da trave da baliza madeirense.



Sérgio Oliveira 6

Formou uma dupla compacta com Danilo. Ajudou, e bem, a defender, mas depois tentou andar em todo o lado para construir jogo e também para tentar o golo. Foi, aliás, o jogador mais rematador da partida, mas Charles não o deixou festejar.



Luis Díaz 6

Na ala ou a fugir para o meio, criou vários problemas à defensiva maritimista, mas depois os atacantes não conseguiam dar sequência aos passes que efetuava.



Marega 4

Passou quase sempre ao lado do jogo e quando teve a bola nos pés não conseguiu criar desequilíbrios. Acabou naturalmente substituído.



Zé Luís 4

Foi a surpresa no onze portista e não resultou. Pouco acrescentou ao jogo. Quando teve a bola, complicou sempre os lances.



Fábio Vieira 6

Estreou-se pela equipa principal do FC Porto e deixou água na boca. Procurou jogar simples, não errou nenhum passe e ainda criou uma boa oportunidade para marcar, mas Charles desviou para canto. Merecia um estádio cheio a aplaudi-lo.



Uribe 5

Aposta de Sérgio Conceição nos momentos em que a ordem era para segurar a vitória e a liderança no campeonato. Cumpriu a defender e ainda fez uma falta útil, aos 90"+3", a evitar um ataque do Marítimo.



Soares 5

Entrou na segunda parte e criou muito perigo, aos 90"+1", num excelente cabeceamento que Nanú tirou em cima da linha de golo.



Diogo Leite -

Face à expulsão de Alex Telles, entrou para completar o trio de centrais, até porque, nos instantes finais, o Marítimo carregava com muitos avançados.

A FIGURA

Corona: 7

Andou em todo o lado e encheu o campo



Voltou a marcar, tal como tinha feito em Famalicão, provando que atravessa um excelente momento de forma. Começou como extremo, mas sempre com a preocupação de se juntar aos avançados para permitir as subidas de Manafá; andou também pela ala esquerda depois da saída de Luis Díaz, e acabou como lateral-direito, após a expulsão de Alex Telles. Encheu o campo com uma exibição de encher o olho e um golo que guiou a equipa à liderança no campeonato. Dos seus pés saíram ainda alguns bons cruzamentos, remates perigosos e muitos lances que provocaram dores de cabeça à defensiva madeirense.