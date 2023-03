Um jogador do FC Porto eleito para a Equipa da Semana da Liga dos Campeões

Diogo Costa faz parte da Equipa da Semana da Liga dos Campeões. O português Mário Rui também está nos eleitos.

A Equipa da Semana da Liga dos Campeões, composta pelos jogadores mais pontuados na Liga de Fantasy da UEFA, já é conhecida e há dois portugueses representados. Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, recebeu sete pontos; e Mário Rui, lateral esquerdo do Nápoles, que somou 8 pontos.

O guardião foi titular no empate 0-0 com o Inter, na terça-feira. O defesa também jogou todos os minutos na vitória do Nápoles, por 3-0, sobre o Eintracht Frankfurt.

Equipa da semana da Liga dos Campeões: Diogo Costa (FC Porto); Giovanni di Lorenzo, Minjae Kim, Mário Rui (Napoli), Manuel Akanji (Manchester City); Kevin de Bruyne (Manchester City), Hakan Çalhanoglu (Inter), Piotr Zielinski (Napoli); Victor Osimhen (Napoli), Erling Haaland (Manchester City) e Karim Benzema (Real Madrid).