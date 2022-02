"Um grande lamento" e "um feliz regresso": o Lázio-FC Porto visto lá fora

Revista de imprensa do Lázio-FC Porto, que terminou empatado a dois golos. Os dragões apuraram-se para os oitavos de final da Liga Europa.

La Gazzetta dello Sport

Grande lamento: "O FC Porto geriu mal os minutos finais. A Lázio reagiu tarde aos golos portugueses e não usou as fases do jogo a seu favor. No final fica um grande lamento"

Corriere della Serra

Passou Conceição: "Golo de Cataldi chegou apenas aos 90"+5", quando já era tarde: o grande "ex" Conceição arrebata assim a passagem aos oitavos de final e a consequente eliminação de Sarri e dos seus rapazes"

Eurosport

Um feliz regresso: "Foi um feliz regresso à Cidade Eterna para o ex-jogador da Lázio e atual técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, cuja equipa foi uma ameaça constante no contra-ataque"

Sky Sport

Immobile deu ilusão: "O golo de Immobile deu alguma ilusão à equipa de Sarri. O FC Porto deu a volta e Cataldi empatou nos descontos, após muitas oportunidades perdidas, mas não o suficiente para passar"