Um duelo histórico no meio do turbilhão: "Desde o sorteio que o Irão aguarda"

Inédito Taremi e Azmoun podem tornar-se nos primeiros iranianos a defrontar-se na Liga dos Campeões. O contexto político do país, contudo, retira um pouco de atenção ao jogo

A dimensão do FC Porto-Bayer Leverkusen de hoje ultrapassa fronteiras e pode assumir contornos históricos a mais de seis mil quilómetros de distância. Taremi e Azmoun podem protagonizar o primeiro duelo entre jogadores iranianos da história da Liga dos Campeões e, no Irão, criou-se uma enorme expectativa sobre este jogo aquando do sorteio da prova, entretanto prejudicada pelo conflito que se desencadeou no país.