Um dilema no eixo do FC Porto: Pepe para resolver problema central

Pepe saiu lesionado do jogo de Portimão, no dia 20 de março

Certo com o Chelsea, o central melhorou nos últimos dias e não está descartado para o Santa Clara.

Tudo gira à volta de Pepe. Sérgio Conceição tem problemas para resolver no eixo defensivo e a recuperação (ou não) do internacional português condiciona as escolhas a fazer para a visita do Santa Clara.

De acordo com o boletim clínico dos dragões, ontem, quarta-feira, o internacional português voltou a realizar apenas tratamento à lesão muscular na perna direita, sofrida na primeira parte do jogo com o Portimonense.