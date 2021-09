Um dia depois do Liverpool, FC Porto treina sem Pepe e Otávio

Um dia depois da pesada derrota com o Liverpool (1-5) na Liga dos Campeões, o FC Porto voltou aos treinos no Olival

Menos de 24 horas depois da pesada derrota (1-5) sofrida no jogo 200 do FC Porto na Liga ds Campeões, na receção ao Liverpool, o planre reuniu-se no Olival para dar início à preparação para o joo da oitava jornada da Liga Bwin. O próximo adversário é o Paços de Ferreira, no Estádio do Dragão. O jogo está agendado para as 18h00 de sábado.

Ausente de última hora do jogo de terça-feira, Pepe figura no boletim clínico, à imagem de Otávio, substituído nos primeiros minutos do jogo de má memória. O defesa sofreu uma contusão na grade costal e mantém um edema na perna esquerda, já o médio está a contas com uma lesão muscular na coxa direita.



O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, pelas 17h00, de novo no Olival.