Um dado a ter em conta e a satisfação de Sérgio Conceição com Taremi: "Vem dar-me razão"

Treinador do FC Porto destacou o trabalho levado a cabo com o iraniano no arranque da temporada.

Num passado não muito distante, os adeptos do FC Porto questionavam-se sobre a posição de Mehdi Taremi na hierarquia das opções atacantes dos dragões. Desde o arranque da presente época, Sérgio Conceição foi pedindo tempo e paciência em relação ao iraniano e, agora, vários meses depois, o avançado surge como peça fulcral no sistema do treinador.

Este domingo, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Rio Ave, marcado para as 19h00 de segunda-feira, o técnico do FC Porto vincou a importância o trabalho realizado com o iraniano e até revelou que, frente ao Gil Vicente, na sexta-feira, Taremi foi o jogador que mais correu (e até marcou).

"Vejo com um gosto enorme [importância de Taremi], vem dar-me razão. Não é que eu queira essa razão, mas é melhor para o jogador, que fica mais completo na ação do jogo. Isso é uma questão que dá pano para mangas. O Taremi foi o que correu mais em Barcelos e não foi por isso que deixou de ser perigoso para fazer golo. Há um trabalho de equipa que tem de se respeitar. Isto dava uma discussão grande, é importante os jogadores pereceberem, perante derterminada forma de jogar e de dinâmica de jogo, que todos são importantes e todos contribuem e trabalham", começou por referir Conceição, prosseguindo:

"Tem a ver com a ocupação do espaço, às vezes até é mais imporatnte do que correr. É nesse sentido que as pessoas que não estão dentro do prcoesso olham só para o que o Taremi fez no Rio Ave, que marcou não sei quantos golos. Se fosse assim, o Taremi não era tão consistente como é hoje. Isto para não entrar em muitos pormenores", acrescentou Sérgio Conceição.