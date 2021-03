Toni Martínez esteve no programa Azul Porto, transmitido esta quarta-feira no Porto Canal

A chegada ao FC Porto: "O dia da minha apresentação no FC Porto foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque havia muita incerteza se vinha ou não. Um clube como o FC Porto não escolhe um jogador apenas por um jogo, mas aquele que fiz pelo Famalicão, contra o FC Porto, e que ganhámos 2-1, correu-me muito bem. Acredito que, se havia dúvidas, foi um ponto decisivo. Desde o dia que soube do interesse do FC Porto não quis saber de mais nada, a minha cabeça estava no FC Porto."

Uma frase de Sérgio Conceição: "A primeira vez que falei com Sérgio Conceição foi depois da derrota do FC Porto com o Marítimo, esta temporada. Ele viu-me no elevador do estádio, desejou-me boa sorte e disse que a minha sorte era a sorte da equipa. Depois todos me receberam muito bem."

Golo ao Fabril: "Quando assinas por um grande clube as expectativas ficam altas e um avançado quer chegar, ter impacto e ajudar a equipa com golos. Como foi um pontapé de bicicleta, depois de um grande passe do Otávio, foi ainda mais espetacular e gerou boas expectativas. Foi um golo muito bonito, mas muito importante, porque foi o primeiro ao serviço do FC Porto."

Golo ao Moreirense: "Não foi tão bonito, mas tinha de ser golo, porque momentos antes anularam-me um golo por três centímetros. Fez-se justiça. O jogo estava a ser muito difícil. Tirei também um peso de cima de mim, porque foi o primeiro que marquei no campeonato. Quando cheguei ao balneário, o Marcano disse-me: "Eu não te atribuía o golo a ti".