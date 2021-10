No FC Porto-Milan, Mbemba atingiu marca redonda com a camisola azul e branca

Defesa cumpriu o jogo número 100 na receção ao AC Milan

A receção do FC Porto ao AC Milan não ficou marcada apenas pela primeira vitória da equipa de Sérgio Conceição na atual edição da Champions. Houve quem festejasse de uma outra forma um número bem especial.

Titular ao lado de Pepe, Chancel Mbemba chegou ao jogo 100 com a camisola azul e branca, num percurso que começou em 2018.

"Obrigado, Senhor por esta dádiva. 100 jogos com a minha equipa. Obrigado a todos aqueles que me apoiam, à minha família, aos adeptos do FC Porto, aos meus companheiros de equipa e ao staff técnico. Seguimos juntos", escreveu o jogador nas redes sociais.

O internacional pela República Democrática do Congo já conquistou três títulos no Estádio do Dragão: uma Supertaça, uma Taça de Portugal e um campeonato.