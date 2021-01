Um caso curioso no FC Porto: Fábio Vieira e João Mário são mesmo inseparáveis

Carreiras de João Mário e Fábio Vieira seguem a par desde a formação e até à equipa principal.

Um é de São João da Madeira, o outro de Argoncilhe, mas desde que se juntaram na formação do FC Porto (2009) que João Mário e Fábio Vieira têm sido inseparáveis.

As carreiras do extremo e do médio mais parecem gémeas, já que ambos passaram pela Dragon Force na mesma temporada (2013/14), foram para o Padroense na mesma época (2015/16), estrearam-se na equipa B em 2018/19, foram promovidos à equipa principal em 2019/20, na retoma dos trabalhos após a interrupção devido à pandemia, e completaram o jogo 50 como seniores exatamente no mesmo dia: no último domingo, com o Moreirense.

A amizade entre os dois ultrapassa as paredes do balneário dos dragões, ao ponto de em 2019 os pais de Fábio terem dito, numa reportagem realizada por O JOGO, que o filho tinha uma relação com João "como se fossem irmãos".

De resto, até novembro os dois chegaram a ter em comum o empresário (Marcelo Cipriano), a duração de contrato (2022) e até a cláusula de rescisão (30 milhões de euros). Entretanto, o extremo acabou por renovar o vínculo até 2025 com o clube e a trocar de agente (Jorge Mendes), enquanto o médio ainda aguarda por um novo vínculo, apesar de no passado terem existido algumas conversas nesse sentido. No entanto, esse deverá ser o próximo ponto em comum entre os dois amigos, a quem Sérgio Conceição já recorreu algumas vezes esta época: Fábio tem 15 jogos e um golo, João "só" nove aparições.