Um bom sinal para o FC Porto no relvado do Dragão: Pepe esteve a aquecer

Pepe esteve no relvado com os não titulares do FC Porto contra o Tondela

Central juntou-se aos exercícios com bola dos não titulares antes do início do jogo frente ao Tondela.

Pepe esteve presente no relvado e participou nos exercícios com bola que os não titulares do FC Porto fizeram antes do início da partida com o Tondela, que os dragões viriam a vencer por 2-1.

O central, a debelar uma lesão no pé esquerdo, não joga desde 27 de outubro, mas este é mais um sinal de que o internacional português estará na reta final da recuperação do respetivo problema físico que o tem afastado da equipa.

O último jogo do central foi no triunfo caseiro contra o Olympiacos, por 2-0, para a Liga dos Campeões.