Um banco que rende: frente ao Tondela, FC Porto repetiu feito de 2005/06

Na temporada 2005/06, num FC Porto-Rio Ave do campeonato, três homens saltaram do banco e marcaram, tal como aconteceu no domingo, frente ao Tondela.

Galeno, Fábio Vieira e Francisco Conceição saltaram do banco de suplentes e marcaram pelo FC Porto, no domingo, frente ao Tondela (vitória por 4-2 dos azuis e brancos).

Mexidas importantes, repetindo aquilo que os dragões já tinham feito em 2005/06, época em que Quaresma, Alan e Hugo Almeida entraram e deram a vitória, por 3-0, na receção ao Rio Ave, em jogo a contar para o campeonato.