Um aspeto muito importante para Sérgio Conceição: "Falo por mim, como treinador..."

Treinador do FC Porto explica a consistência que pretende na equipa.

Jogadores que entraram estiveram bem: "Não foi só hoje, tivemos um exemplo há bem pouco tempo, contra o Vitória na semana passada. Tem sido habitual os jogadores que entram acrescentarem alguma coisa à equipa."

Bom momento do FC Porto? "Em termos de resultados tem sido muito bom. Agora em termos exibicionais, naquilo que é a dinâmica da equipa, andamos sempre à procura de situações que no momento não estão a surgir, que não estão tão bem. Faz parte do nosso perfecionismo, andamos sempre à procura da perfeição. Há coisas muito bem feitas, depois de um início com a vinda de muitos jogadores e com a evolução natural da equipa, ela está num bom momento, sem dúvida."

O que falta para que a equipa esteja como o treinador quer? "Além dos resultados, procuramos que a equipa seja consistente. Mas que consistência? Que quando não exista essa inspiração dos jogadores, quando os jogos se tornam difíceis, penso que a equipa pode e deve manter um nível acima da média. Oscilámos entre o muito bom e o médio. Houve coisas que não me agradaram, o primeiro momento de pressão... Quando fizemos o que estava planeado o adversário entregou-nos a bola e criámos perigo. Quando a equipa tinha bola descobrimos Taremi e Corona que estavam nas costas do Filipe e do Alex Soares... Depois a definição a partir do momento em que devíamos acelerar não o fizemos tão bem. Procuramos que [a exibição] não oscile entre o muito bom e o mais ou menos. Se temos vindo a fazer bem, temos de continuar a fazer bem e não esquecer alguns princípios básicos da equipa. Nomeadamente a forma como pressionamos a equipa adversária. Depois pode não sair tão bem no gesto técnico, mas o conteúdo [tem de] estar lá. Falo por mim, como treinador, acho importante mantermos o nível acima da média."