Jogo com o Gil Vicente marcado para sexta-feira.

O plantel do FC Porto realizou na manhã desta quinta-feira o último treino antes do encontro com o Gil Vicente, para os quartos de final da Taça de Portugal. De acordo com a informação prestada pelo clube no site oficial, dois nomes continuam a constar do boletim clínico: Marcano fez apenas exercícios de treino condicionado, enquanto Mbaye se limitou a realizar trabalho de ginásio.

Recorde-se que João Mário acusou positivo à covid-19, motivo pelo qual é carta fora do baralho para Sérgio Conceição. Nanú e Romário Baró também, pelo mesmo motivo.

O encontro, em Barcelos, tem início marcado para as 20h45 de sexta-feira.