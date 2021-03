Último treino do FC Porto antes das folgas com os mesmos três nomes no boletim clínico

Dragões regressam ao trabalho na tarde de segunda-feira

O FC Porto fechou a semana com um treino sem novidades no que diz respeito aos intervenientes e ao boletim clínico.

Treze jogadores estão ao serviço das seleções e o estado dos três elementos que compõem o boletim clínico não revelou alterações: Mbaye (treino integrado condicionado), Pepe (tratamento) e Marcano (tratamento e treino condicionado).

Seguem-se dois dias de folga antes do regresso aos treinos, agendado para as 16 horas de segunda-feira, no Olival. Os dragões recebem o Santa Clara no sábado, dia 3 de abril, às 20h30 e só muito perto do dia do encontro é que Sérgio Conceição terá o plantel reposto.