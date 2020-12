Último ensaio do FC Porto antes de rumar à Grécia deixa dúvida

Pepe e Corona não foram vistos nos 15 minutos abertos à Comunicação Social

O central Pepe e o extremo Corona não foram vistos nos primeiros 15 minutos de treino do FC Porto abertos à comunicação social.

O defesa, que ontem fizera treino condicionado, está na fase final da recuperação a uma lesão que o mantém afastado há um mês da competição. Quanto ao mexicano, saiu magoado do jogo com o Manchester City e esteve em dúvida para o jogo com o Tondela, mas acabou convocado e saiu do banco na segunda parte.

Momentos antes de o treino começar, o médico Nelson Puga teve uma curta conversa com Sérgio Conceição, no relvado do Olival.

O FC Porto joga amanhã com o Olympiacos, na Grécia, para fechar a fase de grupos da Liga dos Campeões, com o apuramento para a fase seguinte já garantido.