UEFA obriga FC Porto a pensar no futebol feminino: saiba mais pormenores

Estrutura do FC Porto terá de pensar no futebol feminino

Clubes com lugar europeu serão obrigados a criar equipas. Fórmula de entrada para estudar.

A UEFA está empenhada no crescimento do futebol feminino e, sabe O JOGO, vai obrigar a que todos os clubes participantes nas fases de grupos das competições europeias tenham pelo menos uma equipa feminina inscrita nas competições nacionais.

Os moldes desta deliberação ainda estão por definir de forma concreta e até só devem ser postos em prática a partir de 2021/22, mas é seguro que o organismo que tutela o futebol europeu quer que cada clube com representação europeia tenha equipas de ambos os géneros. No fundo, algo semelhante ao que aconteceu no passado em matéria de futebol de formação.

Entre as equipas portuguesas que atualmente estão na fase de grupos da Liga dos Campeões e Liga Europa, só o FC Porto não tem futebol feminino. Sporting e Braga aproveitaram a reorganização do sector que a FPF levou a cabo em 2016 e entraram diretamente no principal escalão. O Benfica avançou em 2018/19, começou pela segunda divisão e subiu facilmente. O V. Guimarães iniciou o projeto no último verão e estreia-se domingo na Série A do segundo escalão. Falta o FC Porto, mas os dragões terão de pensar entretanto no melhor caminho a seguir, certos de que a imposição da UEFA é para cumprir e vai ser oficializada em breve, também como parte do objetivo daquele organismo de duplicar o número de federadas nos 55 membros da confederação. O objetivo é chegar aos 2,5 milhões de jogadoras em 2024.

Um dos caminhos possíveis é a compra dos direitos desportivos de um clube já organizado. Seria, aliás, a forma de simplificar o processo e poder até começar no primeiro escalão. Há quatro anos, ainda nos tempos de Antero Henrique, decorreram conversas com o Valadares nesse sentido, mas a transferência de direitos não chegou a concretizar-se. As gaienses são a equipa mais representativa do Grande Porto em futebol feminino.