UEFA analisa FC Porto na Champions: quatro nomes em destaque e "classe"

Organismo que tutela o futebol europeu fez raio-X às campanhas das 16 equipas apuradas para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com a fase de grupos da Liga dos Campeões encerrada, já são conhecidas as 16 equipas qualificadas para os oitavos de final da prova, cujo sorteio decorre na segunda-feira.

Entre elas está o FC Porto, que é, aliás, o único clube que não pertence aos cinco maiores campeonatos da Europa que logrou avançar para as eliminatórias da prova milionária. A UEFA, através do seu site, fez um raio-X às campanhas dos 16 apurados e, sobre o FC Porto, destaca a "demonstração de classe" dada após a derrota na primeira jornada, no reduto do Manchester City (3-1).

"A campanha pode ser resumida nestas palavras: deram a volta por cima de um desaire inicial para, no final, darem uma demonstração de classe", pode ler-se no site do organismo que tutela o futebol europeu. A UEFA sublinha também os contributos de quatro jogadores dos dragões:

"O FC Porto alcançou o objetivo da qualificação, garantindo o segundo lugar do grupo ainda com um jogo por disputar. Depois da derrota na primeira jornada com o City, o FC Porto amealhou três triunfos consecutivos. Uma defesa sólida - com cinco jogos seguidos sem sofrer golos - aliada a dois médios inteligentes e trabalhadores, Sérgio Oliveira e Uribe, foi essencial, assim como a experiência de Corona e Otávio", acrescenta a publicação, que ainda menciona treinador Sérgio Conceição.

"Campeão por três vezes no FC Porto como jogador, o antigo extremo conseguiu conduzir o clube a mais dois títulos desde que regressou, em 2017, proveniente do Nantes", remata.