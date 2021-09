Turcos revelam pormenores da oferta do Fenerbahçe ao FC Porto por Zaidu

De acordo com o jornal Takvim, a transferência de Zaidu é uma "questão de tempo", mas ainda há pormenores que necessitam de acordo entre os clubes.

Zaidu está muito perto de ser jogador do Fenerbahçe. É uma "questão de tempo", escreve o jornal turco Takvim. No entanto, ainda não há acordo total com o FC Porto.

Segundo a publicação, o clube orientado por Vítor Pereira propôs um empréstimo com opção de compra no final da época, mas falta definir o valor dessa cláusula. O Fenerbahçe fica responsável por pagar todo o salário do lateral-esquerdo nigeriano.

Além disso, refere o mesmo jornal, os dragões querem receber uma taxa de empréstimo e os dois clubes ainda não chegaram a entendimento a esse respeito.

Recorde-se que o mercado de transferências na Turquia fecha apenas na quarta-feira.