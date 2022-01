Turcos apontam Marchesín ao Galatasaray

Clube de Istambul está no mercado à procura de um guarda-redes face à lesão de Muslera

Flamengo, América, Lanús, Galatasaray... A lista de clubes aos quais Marchesín já foi associado nesta janela de transferências continua a crescer. O emblema turco foi o último a surgir, à boleia da lesão de Muslera, que o deixou descalço numa posição nuclear.

De acordo com o portal "Sporx", o Galatasaray pensa no guardião internacional argentino como uma alternativa a Sérgio Rico, do PSG, que já terá sido sondado para perceber a disponibilidade para rumar a Istambul.

O espanhol, segundo a mesma fonte, via com bons olhos a mudança, mas a esposa preferirá trocar Paris por Espanha, pelo que o atual 13.º classificado do campeonato turco começou a considerar o guarda-redes do FC Porto, cujo jogo de pés agradará ao treinador Doménez Torrent.

Marche ainda não foi utilizado na Liga Bwin esta temporada - soma quatro jogos na Taça de Portugal e um na Taça da Liga - e pretende jogar com mais regularidade para ir ao Mundial deste ano, no Catar. O contrato com o FC Porto prolonga-se até 30 de junho de 2023.