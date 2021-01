"Trouxeram nomes famosos, mas estamos em melhor forma que o Benfica"

Grujic descreve Conceição como "um especialista" em tática que se irrita quando não é respeitado, prevê uma "luta a três" pela liga e assume ansiedade para defrontar a Juve por causa de Ronaldo.

Convencido de que o FC Porto foi "uma grande opção" de carreira, por se tratar de "uma equipa que luta pelo título e joga a Liga dos Campeões", Marko Grujic passou em revista os primeiros meses no Dragão numa entrevista ao portal sérvio "Kurir" e falou de uma "nova experiência" que tem apreciado bastante.

"Sabia que o FC Porto era o campeão, que tinha um largo historial e que era o maior do país, a par do Benfica. É um clube que luta sempre pelo título, tal como o Estrela [Vermelha]. Joga sempre para ganhar", vincou o médio, que tem notado "uma grande rivalidade entre as cidades, Porto e Lisboa". "Não só no desporto, mas também em termos económicos. Estamos no Norte, Lisboa no Sul e há sempre alguma competição", atirou o internacional sérvio, que diz sentir-se "muito bem" por vencer a Supertaça Cândido de Oliveira, ainda por cima frente a um "Benfica que investiu muito dinheiro". "Trouxeram nomes famosos da Premier League, como Otamendi e Vertonghen. Os brasileiros Everton, Pedrinho e Gilberto, [Darwin] Núñez de Espanha, Waldschmidt da Bundesliga... Mas foram eliminados da Champions, com um golo do nosso "Ziles" [Zivkovic]", explica, antes de comparar o momento das equipas, que seguem empatadas no segundo lugar do campeonato e, no dia 15, vão reencontrar-se no Dragão. "Atualmente estamos em melhor forma, mas vamos ter uma grande luta com eles e com o Sporting, que está em primeiro. Será uma luta a três", perspetiva, mesmo com uma vantagem de apenas quatro pontos para o Braga.

Depois de experimentar a sensação de vencer o primeiro troféu da carreira fora da Sérvia ainda antes de terminar 2020, Grujic espera que 2021 lhe permita "enriquecer a coleção". "Falta jogar a Taça da Liga e a Taça de Portugal, assim como o campeonato. Além, claro, da Liga dos Campeões", enumerou o portista, convicto de que a equipa "deixou uma boa impressão" na fase de grupos da competição. "Fomos segundos atrás do [Manchester City]. Vencemos duas vezes o Marselha sem sofrer golos e eram os nossos rivais na luta por esse segundo lugar, juntamente com o Olympiacos", salientou o médio, que olha para a eliminatória com a Juventus, nos oitavos de final, de forma realista. "Não há adversários fáceis. No clube ninguém queria o Liverpool e o Bayern e tocou-nos a Juventus. O Cristiano Ronaldo volta a Portugal, vamos ver. Estou ansioso que chegue esse jogo para jogar contra o melhor jogador do mundo. Espero uma grande luta. Estes são os jogos com que sonhas quando és criança e para os quais vives", refere.

Sérgio Conceição é visto por Grujic como "um especialista de grande qualidade" e, por isso, o internacional sérvio acredita que "está a caminho de se tornar num treinador de primeira linha". "Dá muita atenção à tática, o que é compreensível, porque jogou em Itália durante muitos anos. Por isso, irrita-se muito quando não o respeitamos", conta o 16 dos azuis e brancos, que passa "mais tempo" com Felipe Anderson e Sarr por "falarem bem inglês". "Mas todos são simpáticos. Gosto muito da mentalidade dos portugueses. Por isso, estou a tentar aprender o idioma com um professor", acrescento Grujic, que se desfaz em elogios à liga portuguesa e às condições de todos os clubes.